2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Sadece bu zam değil oluşacak 6 aylık enflasyon da fark olarak maaşlara eklenecek. Bu oranın yüzde 6'yı bulması da bekleniyor. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak. Memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek.