İŞKUR'dan işsiz annelere büyük müjde geldi. İşsiz olup çalışmak isteyen annelere devlet 80 lira harçlık veriyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor

Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Peki İŞKUR 2019 annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere ücret harçlık nasıl alınır? İşte detaylar