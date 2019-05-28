Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.05.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:16

İşsiz annelere maaş ücret harçlık nasıl alınır? 2019 ?

2019 annelere harçlık alma ? ? Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte '. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor. Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, a katılmalarını sağlamak. ının temel amacı ise mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşte Anne Projesi de bu kapsamda hayata geçirildi.

İŞKUR'dan işsiz annelere büyük müjde geldi. İşsiz olup çalışmak isteyen annelere devlet 80 lira harçlık veriyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor
Uygulama, İşkur aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Peki İŞKUR 2019 annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere ücret harçlık nasıl alınır? İşte detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİşsiz annelere maaş ücret harçlık nasıl alınır? İŞKUR 2019 işsiz anne harçlık alma başvuru şartları nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri