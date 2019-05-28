Bursa'da 1986'dan bu yana faaliyet gösteren bir matbaa firması, Avrupa'nın en önemli futbol devlerinin mağazaları için ambalaj üretiyor. Firma Liverpool başta olmak üzere, İngiltere'den Manchester City, Arsenal, Chelsea, Everton, Crystal Palace ve Birmingham, Fransa'dan Olympique Lyon ile İskoçya'dan Celtic takımlarının ürünlerine ambalaj tedarik ediyor.
- Ekonomi
- 28.05.2019
- Gazete
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