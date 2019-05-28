Bugünkü
Takvim

'ya yağıyor! Tüm zamanların Mayıs rekoru kırıldı...

’da de tüm zamanların Mayıs rekoru kırıldı. günü Antalya’ya hava yoluyla 76 bin 568 geldi. 2019’un turizmde rekorlar yılı olacağı belirtildi...

Turist yağıyor
Turizmin başkenti Antalya'da tüm zamanların Mayıs ayı gün rekoru kırıldı. Verilere göre, günü 'ya 76 bin 568 geldi. Antalya'ya söz konusu günde dış hatlardan 363 uçak iniş yaptı. Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sektörü olarak bundan sonraki süreçte her gün yeni rekorlara hazır olunması gerektiğini ifade ederek, gelen her sayının rekor olacağını belirtti. Ayık, "Bu yıl rekorlar yılı olacak. Günlük bazda bizim için yüksek sezon Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında. Özellikle Mayıs ayında bu rekoru yakalamak çok önemli" diye konuştu. Ayık, otel doluluklarının göz önünde bulundurularak, iç pazarda seyahat eden insanların çabuk hareket etmesi gerektiğini anımsattı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise 2019'un başladığı gibi rekorlar ile devam ettiğini kaydetti.

BAYRAM BEREKETİ
11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşılırken, Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatili hazırlıklarına hız verdi. Ege ve kıyılarındaki pek çok otelden, 'Hem yerli hem yabancı turistteki rekor artışlarla, yüzde 100 doluluğa ulaştık' açıklamaları geldi. Turizmciler, tatil yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları uyarısında bulunurken; son dakikacıların açıkta kalacağını belirtti. Bayram tatilinde; 20 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAntalya'ya turist yağıyor! Tüm zamanların Mayıs rekoru kırıldı...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri