Turizmin başkenti Antalya'da tüm zamanların Mayıs ayı gün rekoru kırıldı. Verilere göre, 25 Mayıs günü Antalya'ya 76 bin 568 turist geldi. Antalya'ya söz konusu günde dış hatlardan 363 uçak iniş yaptı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak bundan sonraki süreçte her gün yeni rekorlara hazır olunması gerektiğini ifade ederek, gelen her sayının rekor olacağını belirtti. Ayık, "Bu yıl rekorlar yılı olacak. Günlük bazda bizim için yüksek sezon Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında. Özellikle Mayıs ayında bu rekoru yakalamak çok önemli" diye konuştu. Ayık, otel doluluklarının göz önünde bulundurularak, iç pazarda seyahat eden insanların çabuk hareket etmesi gerektiğini anımsattı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise 2019'un başladığı gibi rekorlar ile devam ettiğini kaydetti.
BAYRAM BEREKETİ
11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşılırken, Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatili hazırlıklarına hız verdi. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki pek çok otelden, 'Hem yerli hem yabancı turistteki rekor artışlarla, yüzde 100 doluluğa ulaştık' açıklamaları geldi. Turizmciler, tatil yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları uyarısında bulunurken; son dakikacıların açıkta kalacağını belirtti. Bayram tatilinde; 20 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
BAYRAM BEREKETİ
11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşılırken, Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatili hazırlıklarına hız verdi. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki pek çok otelden, 'Hem yerli hem yabancı turistteki rekor artışlarla, yüzde 100 doluluğa ulaştık' açıklamaları geldi. Turizmciler, tatil yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları uyarısında bulunurken; son dakikacıların açıkta kalacağını belirtti. Bayram tatilinde; 20 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.