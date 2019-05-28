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  • 29.05.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:26

2019 yılı , KYK, Polis, Bekçi ve ! 60 bin memur ve !

2019 yılı , KYK, Polis, Bekçi ve ! İşte 60 bin memur ve . 2019 yılı içerisinde Adalet, Orman ve 'nın yanı sıra KYK ve PTT gibi kurumların toplamda 61 Bin 600 personel alacağının duyurulması, memur olmak isteyenlerde büyük heyecan yarattı! Saydığımız kurumların 2019 yılı personel alımı için yayınladıkları farklı ilanları ve detaylarını, haberimizin devamında bulabilirsiniz. Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ilanda; Mübaşir, , infaz koruma memuru, Zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda edilmek üzere, 17 bin personel alınacağı bildirildi.

2019 yılında iş arayanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 60 bin memur ve personel alımı için İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle iç güvenlikte istihdam edilmek üzere duyurusu yapılan ve kısmen alımlarına başlanan polis memuru alımı, Bekçi alımları ve diğer sivil memur alımları dışında, 2019 yılı yeni personel alımı ilanlarının olması, bu kademelerde görev almak isteyenleri umutlandırdı. Peki 2019 yılı için 60 bin memur ve personel alım şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı, PTT, KYK, Polis ve Bekçi alım başvuru için en son haberler ve gelişmeler sayfamızda yer alıyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 yılı PTT, KYK, Polis, Bekçi ve Adalet Bakanlığı personel memur alım başvuru şartları! 60 bin memur ve personel alımı!
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