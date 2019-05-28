Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Bu durumun ardından milyonlarca vatandaş, "Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir. Peki Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı? 2019 yılı asgari ücret miktarı ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte tüm detaylar