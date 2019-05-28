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  • 29.05.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 10:33

2019 yılı miktarı (net ve brüt) ne kadar? asgari ücretin içinde mi? Temmuz ayında asgari ücrete var mı?

Temmuz ayında e var mı? 2019 yılı (net ve brüt) ne kadar? asgari ücretin içinde mi? Asgari ücret 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla zamlandı. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak olan zam ile birlikte asgari ücrete zam yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. 2019 yılında asgari ücret yüzde 26,05 zamlanmıştı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2019 asgari ücret ne kadar? İşte 2019 asgari ücret ve AGİ tablosu. Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan i yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Bu durumun ardından milyonlarca vatandaş, "Asgari ücrete Temmuz zammı olacak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir. Peki Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı? 2019 yılı asgari ücret miktarı ne kadar? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte tüm detaylar

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