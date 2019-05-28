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  • 28.05.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 11:23

ayı emekli ek ödeme mı! , ve kaç para olacak?

ve emeklilerine temmuz'da mı yapılacak. Hem gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Bu hafta bayram ikramiyelerine kavuşacak olan emekliler, Temmuz zammını da merakla bekliyor. Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay verilen ek ödemeleri artacak. Temmuz'da hem tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocak'ta başlayan ilave ödeme bin 828-2 bin 391 liraya kadar çıkacak. Ayrıca tüm emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ve maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Peki ayı emekli ek ödeme ve ne kadar olacak? SSK, Bağ-kur ve kaç para olacak?

2019 Temmuz ayı emekli ek ödeme enflasyon zammı! SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları kaç para olacak? Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 görünüyor. Bu oran mayıs ve haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Kesin oran ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklayacağı 3 Temmuz'da öğrenilecek. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 5 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 Temmuz ayı emekli ek ödeme enflasyon zammı! SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları kaç para olacak?
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