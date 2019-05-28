2019 Temmuz ayı emekli ek ödeme enflasyon zammı! SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları kaç para olacak? Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yapılacak. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 görünüyor. Bu oran mayıs ve haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Kesin oran ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklayacağı 3 Temmuz'da öğrenilecek. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 5 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.