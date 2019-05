Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu. Edinilen bilgilere göre, taksi ücretlerine Haziran ayının sonunda taksilere zam gelecek. Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya,kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya, indi bindi ücreti ise 10 liradan 15 liraya çıkacak. Peki taksi fiyatlarına son dakika zammı geldi? Taksimetre açılış fiyatı ne kadar oldu?

YENİ FİYATLAR

Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya,kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya, indi bindi ücreti ise 10 liradan 15 liraya çıkacak.

21 AYDIR FİYATLAR AYNI

Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.

Turkuaz ve lüks taksilerde ne kadar fiyat farkı uygulanıyor?

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, turkuaz ve sarı taksiler arasındaki taksimetre farkının yüzde 15 olduğunu belirtti. Yani turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Siyah lüks taksilerde ise ödenmesi gereken ücret iki misli artıyor. 100 liralık yola 200 lira ücret alınıyor.

Ücret tarifesindeki farkın artması gerekiyor

Lüks siyah taksilerden yeni havalimanında en az 100 tane olacağını belirten Can, talebe göre bu sayının arttırılabileceğini dile getirdi. Turkuaz taksilerdeki fiyat farkının çok az olduğunu ve artması gerektiğini savunan kooperatif başkanı, C, D ve E segmentindeki araçların çok maliyetli olması nedeniyle fiyat farkının yüzde 40-45 civarında olması gerektiğini söyledi. Can, özellikle D segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Tüm taksiler turkuaz ve siyah olacak

UKOME'nin aldığı karara göre 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren araç veya sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segment şartı getirildi. Yenilenen araçların turkuaz ve siyah renkte olacağı belirtildi. Taksilerin ücret tarifesinde değişiklik olmasa dahi, zaman içerisinde tüm taksiler turkuaz ya da siyah taksiye dönüşeceği için en az yüzde 40'lık fiyat artışıyla karşılaşmamız kaçınılmaz görünüyor.

TAKSİ NEDİR?

Taksi, daha çok kent içinde ya da yakın çevresinde bir yerden bir yere gitmek için tutulan şöförlü ulaşım aracıdır. Genellikle sarı renkli ticari araçtır. Durağından veya telefonla çağrılarak alınan taksi, arabası olmayanlar için kolaylık sağlar. Taksiye binmenin belirli bir ücreti vardır.