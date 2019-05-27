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  • Ekonomi
  • 27.05.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:41

emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK nerede yazar?

Tahsis numarası; tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan , tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde yoksa en yakın SGK’ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür. Peki SGK emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK nerede yazar?

Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır? E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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