Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır? E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.