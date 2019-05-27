Ramazan Bayram ikramiyesini almaya hazırlanan milyonlarca emeklinin bir gözü de intibak emekli zammı için Meclis'te. En düşük emekli maaşlarının asgari ücret sınırına çekilmesi için de bir dizi çalışma yapılmakta. İntibak yasasın son dakika da beklenmekte. 2008 yılından sonrasında çalışılanların dönem uzadıkça maaşları azalmayacak. Son dakika emekli maaşlarına yapılacak zamla 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Peki İntibak Yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak? İntibak nedir, ne demek? İşte tüm detaylar haberimizde.

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor