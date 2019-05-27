Çalışanların en büyük hayali önce emekli olmak sonra ise yüksek maaş almaktır. Bu bağlamda emeklilik planlamasında öncelikle hangi statüden emekli olunmasının kişiye parasal anlamda ve erken emeklilik anlamında cazip geldiğinin araştırılması ve hesaplamaların buna göre yapılması gerekiyor. Emeklilikte, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresi esas alınıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK'lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, o statü şartlarıyla emekli olunuyor. Peki SGK SSK ve Bağkur'lu için yüksek emekli maaşı alma şartları nedir? Ne zaman, kaç yaşına emekli olurum!