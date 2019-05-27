2019 SSK ve Bağ-Kur emeklisi kimler bayram ikramiyesi alacak? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye alma şartları nedir? Hükümet, nisan itibarıyla emeklilik dilekçesi veren, malullük aylığı bağlanan 40 bin kişiye de bayram ikramiyesi verecek. 27-31 Mayıs'ta hesaplarda olacak emekli ikramiyelerinin tutarı 28 milyar lirayı bulacak. Hakkında haciz başlatılan emeklilerin bayram ikramiyesine de haciz konulamayacak. Hak sahibinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek. Geçen yıl yaklaşık 24 milyarlık emekli ikramiyesi ödeyen hükümet bu yıl için de yaklaşık 28 milyar liralık ödeme gerçekleştirecek.