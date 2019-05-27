AA muhabirinin KGF'den edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler, KGF Destek Kredisi sayesinde KGF kefaleti ve uygun maliyetlerle krediye erişim imkanına sahip olacak. KGF Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler bugün itibarıyla Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halk Bankası, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankasına başvurabilecek. Peki KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde KGF'nin öz kaynaklarından sağladığı destekle oluşturulan ve bugün itibarıyla uygulamaya konulan projeyle KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor. Yeni yönetmelikle KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlandı.