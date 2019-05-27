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  • 27.05.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:40

Arife gününde yarım gün kullanılır mı? 3 Haziran arefe günü tam gün tatil mi, ?

Milyonlarca çalışanın hevesle beklediği 'na bir hafta kaldı. Çalışanların merak ettiği soru Arife gününde çalışılması gereken yarım güne karşılık kullanılır mı? Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek. 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlayacak. Peki izin kullanılır mı? 3 Haziran , detaylar haberimizde

Arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı? 3 Haziran Arefe günü tam gün mü tatil, bayram tatili kaç gün? Milyonlarca çalışanın beklediği Ramazan Bayramı yaklaştı. Merak edilen soru ise Arife gününde yarım gün yıllık izin kullanılır mı? "Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.

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