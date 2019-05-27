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  • 27.05.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 13:15

27 Mayıs güncel ne kadar oldu? En ucuz gelmeyen sigara fiyatı! İşte 2019 !

Sigara tiryakileri her gün internette sigara fiyatlarını sorguluyor. Son larla birlikte sigara fiyatları arttı. Sigara fiyatlarını merak edenler için güzel bir içerik hazırladık. Sayfamızda en ucuz sigaralar ve tekel sigara fiyatları listesi de yer alıyor. Bu bağlamda British American Tobacco firması tarafından üretilen sigaralara 2 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber zam yapıldığı açıklanmıştı. İşte 27 Mayıs güncel sigara fiyatları kaç para oldu? En ucuz sigara fiyatı ne kadar? 2019 !

Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında fiyatlar merak ediliyor, en ucuz ve en pahalı sigarayı almak isteyenler yeni sigara fiyat listesini araştırıyor. İşte 2019 yılı sigara fiyatları zamlı listesi... Bir sigara zammı da British Amerikan Tobacco'dan geldi. Daha önce 9 TL olan sigara markası, 11 TL'ye yükseldi. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı. 1 Ocak'ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28'den sıfıra indirilmişti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi.

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