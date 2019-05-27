SGK SSK ve Bağkur'lu için yüksek emekli maaşı alma şartları nedir? Ne zaman, kaç yaşına erken emekli olurum! Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek. Maaşı artırmak mümkün. Brüt ücret, ikinci sigortalılık, tavandan prim, SSK şartı... Çalışanların en çok merak ettiği konuşların başında yüksek emekli maaşı nasıl alırım sorusuna yanıt bulmak oluyor. Bu anlamda Bu bağlamda yüksek emekli maaşı almanın şartları ve yollarını derledik. öncelikle emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz.