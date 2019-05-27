2019 Mayıs ayı Bağ-Kur SGK emekli maaşları hangi gün yatar? Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Milyonlarca emekli maaş yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Ödeme takvimi belli olduğunda internette en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oluyor. Eğer emekli maaşı henüz bağlanmamışsa tahsis numarası da alınamıyor. Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; Cumartesiye denk geldiğinde ödeme Cuma, Pazar gününe rastladığında Pazartesi günü yapılır.