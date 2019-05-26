12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine haftaya kavuşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti. Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. İşte emekli ikramiye son dakika ilk ödeme günleri, kimler kaç TL emekli ikramiyesi alacak? SGK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı