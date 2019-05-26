27 Mayıs altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar? Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs altın fiyatları… Piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna artışla süregelen altın fiyatları 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 408 lira, Cumhuriyet altını 1.670 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son konum ne? Gram altın 250,98 liradan alınırken, 251,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.655,00 liradan alınırken, 1.680,00 liradan satılıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak anlatılan altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır.