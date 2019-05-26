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  • 26.05.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 17:33

, ? Bağkur Ramazan Kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?

Bağkur Ramazan Kurban bayramı ikramiyesi alacak mı? , ? leri ne an ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve emeklileri yararlanıyor. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi.

Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının haziran ayınında emekli olan birine 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Peki SGK SSK Bağkur yeni emekli olanlar Ramazan bayramı ikramiyesi alacak mı? İkramiye arttı mı, kim ne kadar ikramiye alacak?

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HaberlerEkonomi Haberleriİkramiye arttı mı, kim kaç para ikramiye alacak? SGK Bağkur yeni emekli olanlar Ramazan Kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?
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