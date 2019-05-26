Dolar 27 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 26 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,83 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,52, euro yüzde 0,56, dolar yüzde 0,46 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 87.153,69, en düşük 83.535,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 azalışla 86.072,28 puandan tamamladı.