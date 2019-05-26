Domates 1 liraya indi

Bu yıl fiyatı ile pazar tezgahlarında en çok konuşulan ürün olan domates, Antalya'da Toptancı Hal'inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen 1 TL'den alıcı buldu. Antalya'da sezonu 3,50 TL'den açan domates, 3 ile 5 TL'den alıcı bulmuştu. Diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle oldu: Kabak 0.70 kuruş, salatalık 0.70 kuruş, patlıcan 2.60 TL, dolmalık biber 2.50 TL.
- Ekonomi
- 26.05.2019
- Gazete
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