Makyol Gayrimenkul, İstanbul Bahçeşehir'de inşa ettiği Makyol Santral'i bu ay ev sahiplerine teslim ediyor. Tamamı teras veya balkonlu toplam 5 blokta 403 daire ve 9 villanın yanı sıra, ticari ünitelerin de yer aldığı projenin yüzde 70'i satıldı. Dünyaca ünlü Roy Higgs Mimarlık tarafından projelendirilen Makyol Santral'de kalan daireler için teslime özel 3 bin liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı veriliyor. Kampanya kapsamında bankasız ve kefilsiz 50 ay yüzde sıfır faiz avantajı sunuluyor. 407 daire ve 84 ticari üniteden oluşan Makyol Santral'de büyüklükleri 64 ile 182 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.
- Ekonomi
- 25.05.2019
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Makyol Santral’de anahtarlar veriliyor
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