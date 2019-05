SGK SSK Bağkur yeni emekli olanlar Ramazan bayramı ikramiyesi alacak mı? İkramiye arttı mı, kim ne kadar ikramiye alacak? Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının haziran ayınında emekli olan birine 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK

Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli olmadı. Enflasyon oranına göre yapılacak çalışmalar neticesinde yeni rakamın netleşmesi bekleniyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde biner lira olmak üzere toplam 2 bin lira ödeme yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı hissesi oranında ikramiye alacak. Örneğin, kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu kapsamdaki dul eşe 500 lira ödenecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda dul eşe 750 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 250 lira yatırılacak.

GEÇEN YIL NE ZAMAN ÖDENMİŞTİ?

Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran'a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi. Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.

Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı'nda almaya hak kazanacak.

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 250 lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye ödenecek.

SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

– SGK'dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

EMEKLİYE 700 LİRA TORUNA 125 LİRA



Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Bazı bankalar 450 liraya varan ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı. Emekliyi bankaya kazandıran yakınları da 125 lira promosyon alabiliyor...



Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 700 liraya kadar çıkardı. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 ya da 125 lira verenler de var. Emekli 700, yakını ise 125 liraya varan banka promosyonu alabiliyor. Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, kredi ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor. Bu nedenle seçim yaparken imkanları incelemekte yarar var.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLER?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

maaşlarını alırlar.

Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde​

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

– Bağ-Kur Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1.690 TL

– Bağ-Kur Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1.189.71 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1.888 TL

– SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1.125.57 TL

– Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2.379 TL

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt ücret ise 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu.