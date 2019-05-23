Toplu Konut İdaresi Başkanlığı sosyal konut satışlarına devam ediyor. TOKİ 3 bin 20 konutun açık satış yöntemiyle satılacağını Twitter'dan duyurdu. 3 bin 20 adet konut kurasız olarak TOKİ tarafından satışa sunuldu. Farklı illerde yer alan çok sayıda konut için başvurular başladı.

TOKİ projeleri arasında en düşük aylık taksit tutarı 306 liralık taksitlerle Şanlıurfa'da sunulurken en fazla konut satışı ise toplam 1.239 adet konutun satıldığı Ankara'da yer aldı. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Peki TOKİ konutları başvuru şartları ve evrakları nelerdir?

İşte o iller ve konutlar:

Edirne - 52 konut

Taksit 458 lira