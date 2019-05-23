Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, hafif ticari araçlar başta olmak üzere, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçların sürücülerine ceza verilmeyecek, verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, açılan davalar düşecek, yargılama giderleri taraflar üzerinde kalacak. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinden kaçak geçiş cezaları ile ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Özellikle vatandaşlar geçiş ihlali cezalarının oldukça yüksek olduğundan yakınıyorlar. OGS ve HGS gişelerinden kaçak geçen kişilere geçişten kaynaklanan ücretin tam 11 katı ceza uygulanmaktadır. Köprü kaçak geçiş cezasına son dakika af gelecek mi? Köprü cezalarına af getiren yasa Meclis'e geldi mi?