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  • 23.05.2019 16:37
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 16:51

Köprü cezası ? , ne kadardır?

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif ile '6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu'na geçici madde eklenerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezalara af getiriliyor. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Peki köprü cezası ? , ne kadardır?

Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, hafif ticari araçlar başta olmak üzere, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçların sürücülerine ceza verilmeyecek, verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, açılan davalar düşecek, yargılama giderleri taraflar üzerinde kalacak. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinden kaçak geçiş cezaları ile ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Özellikle vatandaşlar geçiş ihlali cezalarının oldukça yüksek olduğundan yakınıyorlar. OGS ve HGS gişelerinden kaçak geçen kişilere geçişten kaynaklanan ücretin tam 11 katı ceza uygulanmaktadır. Köprü kaçak geçiş cezasına son dakika af gelecek mi? Köprü cezalarına af getiren yasa Meclis'e geldi mi?

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