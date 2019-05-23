İşsiz anneye ayda 2.480 TL İşbaşı eğitim programlarına ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara, hem günlük 80 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. Aylık ödeme 2 bin 480 lirayı buluyor.

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. 'İşte Anne Projesi' ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, günlük 80 lira, aylık da 2 bin 80 lira (26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor. Programlar en az 3, en çok 9 ay sürüyor. Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.



6 AYDA 14 BİN 880 TL

Eğer anne çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılmışsa, bu süre içinde aylık 400 lira bakım parası alıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anne, 6 ay boyunca aylık 2 bin 80 lira cep harçlığı ve 400 lira kreş desteği ile toplam 14 bin 880 lira alabiliyor. Bu süre içerisinde annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.ile 15 yaşına kadar çocuğu olan ve çalışmayan kadınlar, İŞKUR 'un işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde, aylık da(26 gün üzerinden) devlet desteği alıyor. Programlar en az 3, en çok 9 ay sürüyor. Günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıylageçmeyecek şekilde planlanıyor.Eğer anne çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılmışsa, bu süre içindealıyor. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Yani anne, 6 ay boyunca aylıkcep harçlığı veile toplamalabiliyor. Bu süre içerisinde annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta sı ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor. TÜM MANŞETLER