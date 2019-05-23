Emekliye ikramiye son dakika bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman? SGK SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2019? Haziran ayının başında Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayrama kısa bir süre kala gündemde bayram ikramiyesinin ne zaman alınacağı ise merak konusu oldu. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor.