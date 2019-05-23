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  • 23.05.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 10:01

ne an? Bağkur

ikramiyesi ne an verilecek 2019? Geçtiğimiz yıl başlayan bayram ikramiyesi uygulaması bu yıl da kaldığı yerden devam edecek. Bu yıl bin lira Ramazan Bayramı'nda ikramiye verilecek. 12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine haftaya kavuşuyor. Gözler ’nın açıklayacağı tarihte. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihi geldi, çattı. Emekliler, bu yılın ilk ödemesi için gün saymaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanıyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Peki ne zaman? Bağkur nedir?

Emekliye ikramiye son dakika bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman? SGK SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2019? Haziran ayının başında Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayrama kısa bir süre kala gündemde bayram ikramiyesinin ne zaman alınacağı ise merak konusu oldu. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor.

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