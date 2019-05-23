Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, şirketin yol haritasını "Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı, bundan sonra yurt dışında büyüyeceğiz" sözleriyle anlattı. Kiğılı, Türk erkek giyim sektörünün uluslararası satın almacıları peşinden koşturduğunu belirterek, şöyle konuştu: "30-40 sene evvel randevu bile alamazdık. Fuarlara gazeteci kılıgında katılırdım. O gün bize mal satmayan İtalyan bugün, mal alayım diye gözümün içine bakıyor. Ayağımıza kadar geliyor. Bugün bunun hazzını yaşıyorum. 20 yıl önce bana kapılarını açmayan İtalyan kumaşçılar, bugün kollarını açmışlar 'Türkiye'ye ne kadar kumaş satabiliriz' onun peşinde." Kur farkının yurt dışındaki vatandaşlar için avantaj olduğunu söyleyen Kiğılı, fiyatların onlar için ucuz olduğunu kaydetti. 200 euro ile bin 500 liralık alışveriş yapıldığını anlatan Kiğılı, geçen Ağustos'ta ciroların patladığını belirtti.
25 YENİ MAĞAZA
Türk markalarının yurt dışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Kiğılı, kendilerinin de Libya Bingazi, Filistin Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan'da yeni mağazalar açacaklarını kaydetti. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem ise yurt dışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti.
MALİYETİN YARISI KUMAŞ
Abdullah Kiğılı, takım elbisenin maliyet hesabını "İyi dikiş artı iyi malzeme sizi bir anda 25 dolara taşıyor. Bu rakamı en fazla 15 dolara indirebiliyorsunuz. 200 TL'ye mal edilen bir takım elbisenin 100 TL'si kumaş, 25 TL'si malzeme, 75 TL'si işçiliktir" sözleriyle anlattı. Kiğılı, şöyle devam etti: "Bugün diyelim ki bir takım elbiseyi 200 TL'ye mal ediyorsun. Eğer senin markanın gücü yetiyorsa 200 TL'lik takım elbiseyi 5 ile çarpıp 1.000 TL'ye satıyorsun. Senin markanın gücü 10'la çarptırabiliyorsa o güveni verebilmişsen o zaman 2.000 TL'ye satabiliyorsun. Burada da bir oran vardır. Marka gücünün çarpanı en fazla 15 ile çarpılır. 15'in üzerine kimse çıkamaz."
25 YENİ MAĞAZA
Türk markalarının yurt dışında boy göstermesi gerektiğinin altını çizen Kiğılı, kendilerinin de Libya Bingazi, Filistin Ramallah, Beyrut, Özbekistan, Fas ve Ermenistan'da yeni mağazalar açacaklarını kaydetti. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem ise yurt dışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmayı hedeflediklerini belirtti.
MALİYETİN YARISI KUMAŞ
Abdullah Kiğılı, takım elbisenin maliyet hesabını "İyi dikiş artı iyi malzeme sizi bir anda 25 dolara taşıyor. Bu rakamı en fazla 15 dolara indirebiliyorsunuz. 200 TL'ye mal edilen bir takım elbisenin 100 TL'si kumaş, 25 TL'si malzeme, 75 TL'si işçiliktir" sözleriyle anlattı. Kiğılı, şöyle devam etti: "Bugün diyelim ki bir takım elbiseyi 200 TL'ye mal ediyorsun. Eğer senin markanın gücü yetiyorsa 200 TL'lik takım elbiseyi 5 ile çarpıp 1.000 TL'ye satıyorsun. Senin markanın gücü 10'la çarptırabiliyorsa o güveni verebilmişsen o zaman 2.000 TL'ye satabiliyorsun. Burada da bir oran vardır. Marka gücünün çarpanı en fazla 15 ile çarpılır. 15'in üzerine kimse çıkamaz."
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