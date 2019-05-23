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  • 24.05.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:56

2022 maaşı alanlara si verilecek mi? ve bayram öncesi yatar mı?

Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık si ödemesi yapılacak. Peki bayram ikramiyesi ödemesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara da ödenecek mi, bu konuda resmi bir açıklama geldi mi? Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Peki engelli maaşı ödemesi Ramazan bayramı öncesi ödenir mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ocak'ta yla birlikte , engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükseldi. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri arttı.

Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce mayıs ayında ödenecek. Peki bayram ikramiyeleri 2022 maaşı ödenenlere de verilecek mi? Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen bayram ikramiyeleri 2022 maaşı verilen vatandaşlara ödenmemişti. Bu sene de aynı uygulamanın olması bekleniyor. 2019 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına zam geldi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükseldi. Yaşlılar 606, engelliler 483-724, evde yakınına bakanlar bin 315 lira alacak. Peki 65 yaş aylığı 2022 engelli ve memur maaşları bayramı öncesi yatar mı? 2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

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HaberlerEkonomi Haberleri2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? 65 yaş aylığı 2022 engelli ve memur maaşları bayram öncesi yatar mı?
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