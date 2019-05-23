Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce mayıs ayında ödenecek. Peki bayram ikramiyeleri 2022 maaşı ödenenlere de verilecek mi? Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen bayram ikramiyeleri 2022 maaşı verilen vatandaşlara ödenmemişti. Bu sene de aynı uygulamanın olması bekleniyor. 2019 yılında 2022 maaşlarına, 65 yaş yaşlılık maaşlarına ve engelli maaşlarına zam geldi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükseldi. Yaşlılar 606, engelliler 483-724, evde yakınına bakanlar bin 315 lira alacak. Peki 65 yaş aylığı 2022 engelli ve memur maaşları bayramı öncesi yatar mı? 2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?