Memur sendikaları 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte

öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38 TL olarak yansıyacak. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak. Peki Memur ve emekli 3600 ek gösterge zammı ne kadar olacak?