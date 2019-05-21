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  • 21.05.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 15:15

? E-Devlet ile 2019 Bağkur, emeklilik yaşı hesaplama

? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan mevzuların başlangıcında yer alıyor. Emekli olmak için birçok yöntem vardır. Fakat gene de emekli olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartların başlangıcında yaş ve prim günü gelmektedir. Belirli bir yaşı ve prim gününü dolduran hepimiz emekli olabilmektedir. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması eksik prim olduğunda ilk akla gelenler. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. . Sigortadan sonra yapılan 3 doğum 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. Peki ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, emeklilik yaşı hesaplama haberimizde

Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları açıklaması. Çalışan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ne zaman emekli olabilecekleri. Emekli olabilmek için gün sayanlar SGK'nın emeklilik sorgulama hizmeti ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini öğrenebiliyor. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı, emeklilik şartları arasında en önemli olanıdır. Belirlenen yaşı doldurmayan kişiler emeklilik hakkı kazanamazlar ve yaşı beklemek zorunda kalırlar. Emeklilik yaşı sigorta gününü başlangıç tarihine göre değişebilmektedir. Bu hizmet Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır. Hesaplamanın yapılabilmesi için karşınıza çıkan alanlara giriş yapılması gerekmektedir. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.

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