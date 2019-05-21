KOBİ’lere iş fırsatı

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'ler için dört koldan çalışıyor. İş kurmak isteyenlere, işini büyütmek isteyenlere destek sağlıyor, finansman ihtiyacı olanlara kredi faiz desteğini devreye alıyor. Ayrıca KOBİ'lerin dış pazarlara açılması da destekleniyor. Bu kapsamda Türk KOBİ'lere Azerbaycan'da iş fırsatı açmak için kollar sıvandı.
TECRÜBE PAYLAŞIMI
KOSGEB ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin Desteklenmesi Ajansı (KOBİA) arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik politika, etkinlik ve programlara ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi yapılacak. KOBİ'lere yönelik faaliyetlerde uzman değişimi, eğitim/bilgilendirme programları düzenlenecek. KOBİ'lerin ticari ilişkilerini geliştirmek ve ortak girişimleri teşvik etmek için karşılıklı iş gezileri düzenlenecek. Ülkelerin kendi bölgelerindeki KOBİ'lerle ilgili iş olanakları hakkında bilgilendirme yapılacak. KOSGEB, Türk KOBİ'lerinin ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla Azerbaycan'a iş gezisi düzenleyecek.
ORTAK OSB TEKLİFİ
Mutabakat zaptı; KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov ile KOBİA Başkanı Orhan Memmedov'un katıldığı törenle imzalandı. KOSGEB Başkanı Uzkurt, Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ederken, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Seferov da iki ülke KOBİ'lerinin Azerbaycan'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurabileceği önerisini dile getirdi. KOBİA Başkanı Memmedov ise ülkesinde işletmelerin yüzde 95'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin KOBİ tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.
Mutabakat zaptına Cevahir Uzkurt ve Orhan Memmedov imza attı.
TECRÜBE PAYLAŞIMI
KOSGEB ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin Desteklenmesi Ajansı (KOBİA) arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik politika, etkinlik ve programlara ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi yapılacak. KOBİ'lere yönelik faaliyetlerde uzman değişimi, eğitim/bilgilendirme programları düzenlenecek. KOBİ'lerin ticari ilişkilerini geliştirmek ve ortak girişimleri teşvik etmek için karşılıklı iş gezileri düzenlenecek. Ülkelerin kendi bölgelerindeki KOBİ'lerle ilgili iş olanakları hakkında bilgilendirme yapılacak. KOSGEB, Türk KOBİ'lerinin ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla Azerbaycan'a iş gezisi düzenleyecek.
ORTAK OSB TEKLİFİ
Mutabakat zaptı; KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov ile KOBİA Başkanı Orhan Memmedov'un katıldığı törenle imzalandı. KOSGEB Başkanı Uzkurt, Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ederken, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Seferov da iki ülke KOBİ'lerinin Azerbaycan'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurabileceği önerisini dile getirdi. KOBİA Başkanı Memmedov ise ülkesinde işletmelerin yüzde 95'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin KOBİ tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.
Mutabakat zaptına Cevahir Uzkurt ve Orhan Memmedov imza attı.
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