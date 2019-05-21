KOBİ’lere iş fırsatı

ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'ler için dört koldan çalışıyor. İş kurmak isteyenlere, işini büyütmek isteyenlere destek sağlıyor, finansman ihtiyacı olanlara kredi faiz desteğini devreye alıyor. Ayrıca KOBİ'lerin dış pazarlara açılması da destekleniyor. Bu kapsamda Türk KOBİ'lere Azerbaycan'da iş fırsatı açmak için kollar sıvandı.ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin Desteklenmesi Ajansı () arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik politika, etkinlik ve programlara ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi yapılacak. KOBİ'lere yönelik faaliyetlerde uzman değişimi, eğitim/bilgilendirme programları düzenlenecek. KOBİ'lerin ticari ilişkilerini geliştirmek ve ortak girişimleri teşvik etmek içinÜlkelerin kendi bölgelerindeki KOBİ'lerle ilgilihakkında bilgilendirme yapılacak. KOSGEB, Türk KOBİ'lerinin ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla Azerbaycan'a iş gezisi düzenleyecek.Mutabakat zaptı; KOSGEB Başkanı Prof. Dr.Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısıile KOBİA Başkanı'un katıldığı törenle imzalandı. KOSGEB Başkanı Uzkurt, Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ederken, Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Seferov da iki ülke KOBİ'lerinin Azerbaycan'dadile getirdi. KOBİA Başkanı Memmedov ise ülkesinde işletmelerin yüzde 95'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu belirterek, Türkiye'nin KOBİ tecrübesinden faydalanmak istediklerini söyledi.Mutabakat zaptına Cevahir Uzkurt ve Orhan Memmedov imza attı.