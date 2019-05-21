Dışa açılana 3.1 milyar lira destek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. Küresel ekonominin çok önemli bir dönemden, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Pekcan, 20 yıl önce dünyanın en kârlı 20 şirketi arasında sadece otomobil ve enerji şirketleri olduğunu anımsattı. Bugün dünyanın en kârlı 20 şirketi arasındakilerin çoğunun bilişim, teknoloji ve yüksek teknoloji üreten, yeni girişimcilik fikirleri olan firmalar olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu girişimcilerin de yeni arayışlar içine giren ve yeni teknolojiye yatırım yapan firmalar olduğunu, bugün girişimcilik ve inovasyon sonucunda ortaya çıkan yeni teknolojilerin, küresel ekonominin oyun kurucuları pozisyonuna geldiğini vurguladı.