21 Mayıs güncel kredi kartı faizleri! Bankalar, tüketiciden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BBDK) yönetmeliğinde yer alan fiyatlar dışında herhangi bir ücret alamaz. Alınacak bütün ücretlerde de tüketicinin onayının olması zorunlu. Kredi kartı aidatı, kredi kartı kullanımınıza, limitinize ve elbette kullandığınız kart markasına bağlı olarak belli periyotlarda sizlerin kredi kartı hesabından, banka tarafından kesilen ücret olarak bilinmektedir. Peki Kredi kartı aidatı kesinti ücreti nasıl geri alınır? Banka hesap işletim ücreti nasıl geri alınır? İşte detaylar