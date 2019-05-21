2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? 2019 yılının Temmuz ayı memurlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Memurlar Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bununla beraber enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte araştırmalarda hızlandı. Bu bağlamda toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Peki 2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?