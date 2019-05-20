Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.05.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:09

maaşı başvuru şartları! İşsizlik maaşı öncesi verilecek mi? 2019 işsizlik maaşı kaç para?

2019 maaşı kaç para? ! İşsizlik maaşı öncesi verilecek mi? İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı.

Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Bu şarta göre maaş için başvuru yapacak kişi iş yerinden istifa etmiş olmamalı. Buna göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak kişi kendi isteği dışından işinden çıkarılmış olmalı. Başvuru yapacak kişinin çalışmakta olduğu şirketin iflası ve benzeri durumların yaşanması da başvurular için geçerli sayılıyor. Peki İşsizlik maaşı Ramazan Bayramı öncesi verilecek mi? İşsizlik maaşının Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİşsizlik maaşı başvuru şartları! İşsizlik maaşı Ramazan Bayramı öncesi verilecek mi? 2019 İŞKUR işsizlik maaşı kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri