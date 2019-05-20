Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Bu şarta göre maaş için başvuru yapacak kişi iş yerinden istifa etmiş olmamalı. Buna göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak kişi kendi isteği dışından işinden çıkarılmış olmalı. Başvuru yapacak kişinin çalışmakta olduğu şirketin iflası ve benzeri durumların yaşanması da başvurular için geçerli sayılıyor. Peki İşsizlik maaşı Ramazan Bayramı öncesi verilecek mi? İşsizlik maaşının Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.