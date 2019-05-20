Emekliye zam 3600 ek gösterge ikramiye var mı? SGK SSK Bağkur emekli ve memur maaşı aile yardımı ücreti kaç para? Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının konuşulacağı bu görüşmelerde birçok yeni talep de gündeme gelecek. Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek.

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir.