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  • 21.05.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 09:09

! ikramiyesi zammı var mı?

ikramiyesi zammı var mı? . Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler. Emekli bayram ikramiyesi 2019: Ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı 2019 yılında 4, 5 ve 6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların ödenme tarihlerini haberimizin detayında paylaştık. Bu arada Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

Emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi milyonlarca emekli tarafından oldukça merak ediliyor. Geçen sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan oldukça memnun olan emekliler ise ikramiyenin bu sene de ödenmesini istiyor. Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanırken; TÜED'den : Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun açıklaması yapıldı. Emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Peki emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi zammı var mı? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ikramiye ödeme günleri işte detaylar

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