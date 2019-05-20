Emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi milyonlarca emekli tarafından oldukça merak ediliyor. Geçen sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan oldukça memnun olan emekliler ise ikramiyenin bu sene de ödenmesini istiyor. Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanırken; TÜED'den : Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun açıklaması yapıldı. Emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. Peki emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi zammı var mı? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ikramiye ödeme günleri işte detaylar