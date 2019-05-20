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Aracı yenileyene 15 bin TL indirim

Aracı yenileyene 15 bin TL indirim
Hükümet, seçim öncesi tüm kesimlerden gelen talepleri dikkate alarak hazırladığı ekonomik ve sosyal paketi yaşama geçiriyor. Pakette, kömür fiyatlarının aşağı çekilmesinden sıfır araçta 5 bin lira müjdesine, turizmin desteklenmesinden enerji şirketlerinin borç yapılandırmasına kadar birçok başlık yer alıyor. Hurda indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkmasıyla birlikte hem vatandaşın otomobil alması kolaylaşacak hem de sektör canlanacak. Yıl sonuna kadar 16 yaş üstü araçlarını imha merkezlerine teslim edenler aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar teşvikten yararlanacak.

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