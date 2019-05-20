Apple Türkiye’de personel arıyor

Apple yeni çalışanlar arıyor. ABD'li teknoloji devinin çalışan aradığı ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor. Apple'ın Türkiye için halen açık iş ilanı bulunuyor. İlana göre, şirket, müşterileri dinleyip onlara yardımcı olacak çalışanlar arıyor. Apple'da bazı iş kolları kapsamında işyerine belli günler haricinde gidilmesi gerekmiyor.
- Ekonomi
- 20.05.2019
- Gazete
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