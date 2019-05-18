Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.05.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 09:20

Dolar ! kuru kaç para oldu? /TL kurları ne oldu?

tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Rezerv ve swap piyasası tartışmaları henüz unutulmadan bu kez gündemi ve ticaret savaşı endişeleri ile hareketlenen kurlarında oynaklığı azaltacak önlemlerin tartışılmasına neden olabilecek haber ve açıklamalar dikkati çekiyor. Dolar, haftanın son iş günü 18 Mayıs 2019 saat 09.30 itibariyle 6,0780 lira alış fiyatı, 6,0790 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 6,7990 lira alış fiyatı, 6,8000 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. İşte Dolar 18 Mayıs ! kuru kaç para oldu? /TL döviz kurları ne oldu?

Dolar 18 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 18 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.08 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 6.0381 TL'yi, en yüksek ise 6.0949 TL'yi gördü. Avrupa tarafında, hafta başından bu yana düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, dün de yüzde 0,25 azalışla 1,1180'e geriledi. Değer kaybeden avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükseliş kaydetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar 18 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri