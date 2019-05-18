Dolar 18 Mayıs son dakika! Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor. 18 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.08 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 6.0381 TL'yi, en yüksek ise 6.0949 TL'yi gördü. Avrupa tarafında, hafta başından bu yana düşüş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, dün de yüzde 0,25 azalışla 1,1180'e geriledi. Değer kaybeden avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 yükseliş kaydetti.