Doğum yardımı, yaşlılık ve engelli maaşı sağlıktan bedava yararlanma başvuru şartları nedir? Hangi yardım nasıl alınır? Devlet, herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek kalmadan engellilerden yaşlılara kadar toplumun hemen hemen tüm kesimlerinde bulunan muhtaç vatandaşlara çok çeşitli sosyal yardımlar yapıyor. 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve bu vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 9,9 milyar TL, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerin ailelerinin yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 1,3 milyar TL ödenek öngörülmektedir. Yine yapılacak gelir testi sonucu (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden) geliri 676,53 TL'den az olanlar bedava SGK'nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkânı tanınmaktadır.