SGK eski adıyla SSK farklı isimler adı altında ödemeler yapıyor. Bir çok kişi ise bu ödemelerden habersiz durumda. Bu bağlamda ise para zamanında çekilmezse kazanılmış hak yanıyor. Söz konusu hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır.

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar