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  • 18.05.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 12:16

3600 çıktı mı? ? Ek gösterge mıyla , ve maaşı ne kadar?

3600 ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı şuan için resmi bir açıklama yapılmadı. 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. 3600 sk gösterge düzenlemesi yapılırsa eğer özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Meclis takvimine göre, Mayıs ayında gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Peki ? Ek gösterge mıyla , ve maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar

3600 ek gösterge çıktı mı? Ek gösterge maaşlara yansıdı mı? Ek gösterge zammıyla polis, öğretmen ve hemşire maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge 24 Haziran seçimlerinden önce çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

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