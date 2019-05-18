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  • 18.05.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 16:06

2019 cenaze yardımı, , , 2022 engelli aylığı nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

eski adıyla farklı isimler adı altında ödemeler yapıyor. Bir çok kişi ise bu ödemelerden habersiz durumda. Bu bağlamda ise para anında çekilmezse kazanılmış hak yanıyor. Söz konusu hakların bazıları cenaze yardımı, , , dır. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar

SSK farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Yatırılan para
zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığı nasıl alınır, başvuru şartları nedir? Haberimizde derledik.

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