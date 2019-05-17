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  • 17.05.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:23

sı çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Bağkur emekli intibak maaş mı kaç para olacak? , ?

Ramazan bayramı ikramiyesini almaya hazırlanan milyonlarca emekli vatandaşımız dikkatini sına ve intibak mına çevirmiş durumda. En düşük emekli maaşlarının asgari ücret sınırına çekilmesi için de bir dizi çalışma yapılmakta. İntibak Yasası hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Peki , Meclis'e geldi mi? kaç para olacak? , ?

Ramazan Bayram ikramiyesini almaya hazırlanan milyonlarca emeklinin bir gözü de intibak emekli zammı için Meclis'te. En düşük emekli maaşlarının asgari ücret sınırına çekilmesi için de bir dizi çalışma yapılmakta. İntibak yasasın son dakika da beklenmekte. 2008 yılından sonrasında çalışılanların dönem uzadıkça maaşları azalmayacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Peki İntibak Yasası çıktı mı, Meclis'e geldi mi? Emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak? İntibak nedir, ne demek? İşte tüm detaylar haberimizde. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor

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