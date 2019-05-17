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  • 17.05.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 14:59

2019 Bağkur ve memur maaşı son dakika Temmuz mı! Memur farkı zam oranı ne oldu?

Milyonlarca nin beklediği Temmuz mı ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu bağlamda Temmuz'da; ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketi 6 aylık enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçlarını verdi. İşte SSK Bağkur emekli ve memur maaşı son dakika Temmuz zammı! açıklaması ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı

2019 SGK SSK Bağkur emekli ve memur maaşı son dakika Temmuz zammı! Memur enflasyon farkı zam oranı ne oldu? Emeklilerin ve memurların Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Mayıs ayı beklenti anketi 6 aylık enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçlarını verdi. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketinde, mayıs ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 1.48, haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.10 olarak gerçekleşti. Buna göre, ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 6.7 oldu.

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