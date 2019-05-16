Üniversiteli gençlere yönelik yaz aylarında toplum yararına çalışma programı ilk kez bu yıl uygulanacak. Programa göre; üniversite öğrencileri bu yıldan itibaren her yıl Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Programlar, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak. Üniversiteliler, programlara haftada 3 gün katılabilecek. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 12 hafta boyunca 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira yaz harçlığı elde edebilecek.
- Ekonomi
- 16.05.2019
- Gazete
Üniversiteliye 2.425 lira
Gençler için toplum yararına çalışma programı bu yaz başlıyor. Üniversiteliler 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışarak 2 bin 425 lira harçlık alabilecek.
- THY'den istihdam atağı
- Emeklilerden ek ödeme talebi! Eğer yapılırsa...
- TOKİ Mayıs ayı ucuz konut projeleri! İşte başvuru şartları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.