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Üniversiteliye 2.425 lira

Gençler için toplum yararına çalışma programı bu yaz başlıyor. Üniversiteliler 3 ay boyunca haftada 3 gün çalışarak 2 bin 425 lira harçlık alabilecek.

Üniversiteliye 2.425 lira
Üniversiteli gençlere yönelik yaz aylarında toplum yararına çalışma programı ilk kez bu yıl uygulanacak. Programa göre; üniversite öğrencileri bu yıldan itibaren her yıl Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Programlar, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda olacak. Üniversiteliler, programlara haftada 3 gün katılabilecek. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 12 hafta boyunca 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira yaz harçlığı elde edebilecek.

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