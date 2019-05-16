Kazanç meyvesi!

ayıyla birlikte sera ürünlerinin yerini tarla ürünleri almaya başlayınca, sebzemeyvede fiyatlar düşme trendine girdi. Fiyatlardaarasında düşüş görülürken, marketlerin meyvedeki fahiş kârı dikkat çekti. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı, çilek, erik gibi turfanda meyvelerde ve yapraklı sebzelerde gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirterek, "Ancak marketler sebzede bir miktar indirime gitse de mevsim meyvelerinde daha fazla kâr için fiyat düşüşüne direniyor" dedi.