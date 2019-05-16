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Kazanç meyvesi!

Mayıs ayıyla birlikte sera ürünlerinin yerini tarla ürünleri almaya başlayınca, sebzemeyvede fiyatlar düşme trendine girdi.

Kazanç meyvesi!
Mayıs ayıyla birlikte sera ürünlerinin yerini tarla ürünleri almaya başlayınca, sebzemeyvede fiyatlar düşme trendine girdi. Fiyatlarda yüzde 25-50 arasında düşüş görülürken, marketlerin meyvedeki fahiş kârı dikkat çekti. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, çilek, erik gibi turfanda meyvelerde ve yapraklı sebzelerde gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirterek, "Ancak marketler sebzede bir miktar indirime gitse de mevsim meyvelerinde daha fazla kâr için fiyat düşüşüne direniyor" dedi.

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